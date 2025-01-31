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В Японии пытаются спасти мужчину, упавшего в дорожную яму

В Японии несколько дней спасают водителя грузовика, провалившегося под землю
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NHK

В японском городе Ясио префектуры Сайтама, недалеко от Токио, на перекрестке дорог образовалась крупная воронка, в которую провалился грузовик. Водителя пытаются вытащить из ямы уже второй день, сообщает News9.

По данным источника, 74-летнего водителя в последний раз слышали во вторник днем. Хотя спасателям удалось извлечь кузов грузовика из воронки размером с бассейн, кабина водителя по-прежнему погребена под землей и мусором. На данный момент неизвестно, выжил ли мужчина.

В воронке также находится газопровод, что вызывает опасения относительно возможной утечки.

До этого сообщалось, что в Японии на оживленном перекрестке образовалась огромная воронка, в которую провалился водитель грузовика вместе с автомобилем.

Позже местные власти призвали более миллиона жителей не пользоваться канализацией после обрушения трассы.

Ранее российские ученые нашли новый способ прогноза землетрясений.

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