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В Японии власти призвали более миллиона жителей не пользоваться канализацией

Японские власти призвали не пользоваться канализацией после обрушения трассы

В Японии власти призвали более миллиона жителей не пользоваться канализацией после обрушения трассы. Об этом сообщает Nikkei.

Сообщается, что власти призвали жителей 12 муниципалитетов.

Уточняется, каждый год в Японии происходит более 2,6 тыс. обвалов на дорогах из-за прорывов канализационных труб, поэтому техническое обслуживание и управление стали проблемой.

До этого сообщалось, что в Японии на оживленном перекрестке образовалась огромная воронка, в которую провалился водитель грузовика вместе с автомобилем.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в северной части Токио. Часть дороги на оживленном перекрестке обрушилась, образовав огромную воронку, которая поглотила грузовик. По данным пожарных, ширина ямы составила около 10 метров, а глубина — примерно пять метров.

Уточняется, что у водителя транспорта получилось связаться со спасателями, которые эвакуировали мужчину вместе с грузовиком при помощи крана.

Ранее в Тобольске произошло ДТП с туалетом.

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