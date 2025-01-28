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Пожарные в Токио спасли водителя грузовика, провалившегося в образовавшуюся воронку

Mirror: в Токио водитель фуры провалился в огромную яму, возникшую на дороге
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NHK

В Японии на оживленном перекрестке образовалась огромная воронка, в которую провалился водитель грузовика вместе с автомобилем, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в северной части Токио. Часть дороги на оживленном перекрестке обрушилась, образовав огромную воронку, которая поглотила грузовик. По данным пожарных, ширина ямы составила около 10 метров, а глубина — примерно 5 метров.

Водитель грузовика, находившийся один в кабине, смог связаться со спасателями. Для его эвакуации был задействован кран, который поднял машину из провала. Местная жительница, ставшая свидетельницей происшествия, рассказала, что услышала громкий шум, а затем увидела, как грузовик медленно исчез в образовавшейся дыре.

Эксперт по геотехнической инженерии Инадзуми Шинья объяснил, что причиной обрушения могло стать сочетание факторов: территория, где произошел провал, ранее была заболоченной, а грунт в этом районе состоит преимущественно из песка и имеет высокий уровень грунтовых вод.

Ранее сообщалось, что японские пенсионеры стали совершать преступления ради достойной старости в тюрьме.

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