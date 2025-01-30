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В Минпросвещения предложили повысить рождаемость, вернув школьные дискотеки

В Минпросвещения заявили, что возвращение дискотек может повысить рождаемость
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Aleksey Dushutin/Shutterstock/FOTODOM

Повысить рождаемость в России можно, вернув школьные дискотеки, тем самым создав подросткам условия для романтических отношений. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре в Госдуме, передает РИА Новости.

«А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» — сказала она на круглом столе «От народосбережения — к народоумножению», отметив, что только 8% россиян от 18 до 21 года хотят создания семьи.

Агре подчеркнула, что это «очень немного», а причиной стало то, что власти не создают условия для романтических отношений.

В стране нужны места, «куда мальчик может пригласить девочку на свидание», добавила представитель Минпросвещения.

30 января первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю современную историю страны.

Ранее патриарх назвал условия для улучшения демографии в России.

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