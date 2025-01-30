Против военных ВСУ возбудили дело о теракте в Курской области

Дело о теракте возбуждено против военных ВСУ за преступления в Курской области

Уголовное дело по факту террористического акта против мирных жителей Рыльского и Кореневского районов Курской области возбуждено Главным военным следственным управлением Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что фигурантами дела являются украинские военнослужащие, подозреваемые в совершении преступления, квалифицированного по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к атаке.

30 января Вооруженные силы РФ ликвидировали разведывательную группу украинских войск в районе населенного пункта Николаево-Дарьино, расположенного в Курской области. Отряд ВСУ состоял из семи солдат 225-го отдельного штурмового батальона. Продвижение разведывательной группы в Курской области остановили бойцы группировки российских войск «Север».

Также сегодня в приграничном районе Курской области российские силы ПВО сбили две ракеты Вооруженных сил Украины.

Ранее стали известны потери ВСУ в Курской области за прошедшие сутки.