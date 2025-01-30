Российские военные сбили две ракеты в Курской области

Две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в оперативном штабе правительства региона.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.

До этого Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. Губернатор региона Василий Анохин добавил, что дроны также атаковали гражданские объекты.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.