Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 240 солдат в Курской области

Суточные потери украинских войск в Курской области превысили 240 бойцов. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за аналогичный промежуток времени российские солдаты вывели из строя две боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 14 автомобилей. Также украинские формирования лишились двух складов с боеприпасами, четырех боевых бронированных машин, двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), четырех артиллерийских орудий, одного бронетранспортера и девяти минометов. Кроме того, ударам подверглись три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56 140 военнослужащих, 325 танков, 241 боевую машину пехоты», — говорится в публикации.

Из заявления следует, что вторгшиеся в российский регион украинские формирования недосчитались нескольких тысяч единиц техники. В том числе 105 станций РЭБ, 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 1 653 боевых бронированных машин и 396 артиллерийских орудий.

30 января подразделения группировки российских войск «Север» ликвидировали разведывательную группу ВСУ в районе освобожденного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Украинский отряд состоял из семи человек, четверо из которых были взяты в плен.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли детали операции по освобождению Николаево-Дарьино.