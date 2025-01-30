РИА: военные России уничтожили разведгруппу из семи бойцов ВСУ в Курской области

Вооруженные силы РФ ликвидировали разведывательную группу украинских войск в районе населенного пункта Николаево-Дарьино, расположенного в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское силовое ведомство.

Из заявления следует, что отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) состоял из семи солдат 225-го отдельного штурмового батальона. Продвижение разведывательной группы в Курской области остановили бойцы группировки российских войск «Север».

«Трое украинских диверсантов уничтожены, четверо взяты в плен», — уточнил источник агентства.

27 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила об освобождении населенного пункта Николаево-Дарьино от украинских формирований. В соответствующих боях принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Позже военный корреспондент Александр Коц рассказал, что освобождение Николаево-Дарьино имеет большое значение для ВС РФ. Благодаря этому у военнослужащих страны появилась «точка подскока» для штурма населенного пункта Свердликово, от которого идет трасса к городу Суджа.

Ранее министерство обороны РФ раскрыло детали операции по освобождению Николаево-Дарьино.