Итальянца, переехавшего в Копейск, депортировали из страны

Гражданин Италии Херберт Сенонер был депортирован из России, несмотря на наличие в стране жены и квартиры в городе Копейске Челябинской области. Об этом сообщает «74.ru».

«При подаче документов на продление моего пребывания я столкнулся с откровенным пренебрежением и бюрократическими препонами», — рассказал 69-летний Сенонер.

Он утверждает, что был депортирован из-за «просрочки» документов на один день, при том, что сотрудники миграционной службы, по его утверждению, не объяснили правила продления документов.

Сенонер, ранее проживавший в итальянской коммуне Сельва-ди-Валь-Гардена, переехал в Копейск в 2023 году после заключения брака с российской гражданкой. Он приобрел квартиру и вел обычный образ жизни, пока не возникли проблемы с миграционными документами. Девять дней он провел в центре временного содержания иностранных граждан перед депортацией. Сейчас с помощью юриста Сенонер пытается оспорить решение миграционных органов.

Адвокат отметил, что, несмотря на семейное положение и наличие имущества в России, получение гражданства для Сенонера представится сложной задачей в свете ужесточения миграционного законодательства.

В конце декабря Путин подписал указ, согласно которому нелегальных мигрантов, находящихся в России, не будут депортировать, если они заключили контракт с Минобороны и поступили на военную службу.

Ранее литовского драматурга депортировали из своей страны за поддержку России.