Литовского драматурга депортировали из своей страны за поддержку России

Коренного жителя Вильнюса, писателя-драматурга Евгения Шепетько депортировали из Литвы за поддержку России. Об этом сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на письмо деятеля культуры, адресованное редакции. Он поделился, что перед депортацией граждан забирают из жилищ, держат в изоляторах, допрашивают и выдворяют только с личными вещами без средств к существованию.

«Потеряв вид на жительство, ты становишься нелегалом. И таких людей сейчас тысячи в Литве, Латвии и Эстонии. Они становятся жертвами, это перенос санкций на Российских граждан», — рассказал Шепетько.

По словам писателя, сейчас он проживает у людей, которые временно приютили его у себя в Калининграде.

В начале 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Прибалтики хотят добиться окончательного решения русского вопроса, депортируя своих жителей.

До этого обозреватель The New York Times Эндрю Хиггинс рассказал, что россияне, которые живут в Латвии, боятся действий местных властей.

Ранее в МИД РФ сообщили, что россиянам, при их депортации из Латвии, будет оказана помощь.