Трамп сказал, что не общался с Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне

Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него не было контактов с российским лидером Владимиром Путиным по поводу недавней авиакатастрофы под Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга в Белом доме Трамп рассказал, что не общался с Путиным по этому вопросу, но намекнул, что у них был разговор по другому вопросу.

«Нет. По этой теме я не контактировал [с Путиным]», — ответил Трамп.

До этого американский президент заявил, что столкновения военного вертолета Sikorsky H-60 Сухопутных войск Соединенных Штатов с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 в небе у аэропорта в Вашингтоне можно было избежать.

В ночь на 30 января реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее Трамп раскритиковал администрацию Байдена после авиакатастрофы в Вашингтоне.