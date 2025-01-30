США помогут отправить тела жертв авиакатастрофы в Россию

Трамп заявил, что США находятся в контакте с Россией по поводу жертв катастрофы

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что уже были осуществлены контакты с Россией по поводу российских жертв авиакатастрофы, над Вашингтоном, которая произошла в результате столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом. Об этом пишет РИА Новости.

Также он заявил, что США помогут отправить тела россиян.

На борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовая призерка чемпионата СССР Инна Волянская. Официальный список фигуристов и тренеров, которые были на лайнере, уже опубликован.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

Ранее Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в авиакатастрофе в США.