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Нетаньяху поручил прекратить освобождение палестинцев из тюрем

Нетаньяху поручил временно задержать освобождение палестинцев из тюрем
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Eduardo Munoz/Reuters

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху поручил временно остановить процесс освобождения палестинских заключенных, пока Тель-Авив не получит гарантии безопасности для выпускаемых боевиками ХАМАС заложников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьера.

«Нетаньяху совместно с министром обороны Исраэлем Кацем распорядились задержать освобождение террористов <...>, пока не будет гарантирован безопасный выход наших заложников в следующих этапах», — указано в обращении.

Для обеспечения гарантий Израиль просит помощи посредников.

30 января ХАМАС передал сотрудникам Международного комитета Красного Креста двоих израильских заложников и пятерых иностранцев в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Нетаньяху назвал шокирующими сцены передачи заложников, которых представители ХАМАС провели через разъяренную толпу палестинцев, прежде чем отдать Красному Кресту.

Ранее в Берлине прошла акция в поддержку израильских заложников.

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