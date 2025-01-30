Жителям Днепропетровской области Украины рекомендуется заблаговременно покинуть территории районов, приближенных к линии боевого соприкосновения. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

«Получаю вопросы о том, оставаться или выезжать из прифронтовых общин. <...> Если у вас есть возможность выехать с прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд с опасных территорий и места для проживания», — написал глава совета.

Утром 30 января в силовых структурах сообщили, что расстояние от позиций Вооруженных сил России в районе села Удачное к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) до границы с Днепропетровской областью составляет менее трех километров. В настоящее время охват Красноармейска продолжается.

До этого экс-аналитик Пентагона и подполковник Военно-воздушных сил США в отставке Карен Квятковски заявила, что Вооруженные силы Украины отступают на всех участках фронта под натиском российских войск. По ее словам, такая ситуация наблюдалась и ранее, но «сейчас этот процесс ускоряется».

Ранее в Британии заявили об уверенности Путина в победе на Украине.