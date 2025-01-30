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Войскам РФ до границы с Днепропетровской областью осталось менее трех километров

ТАСС: ВС РФ до границы с Днепропетровской областью осталось менее 3 километров
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Станислав Красильников/РИА Новости

Расстояние от позиций Вооруженных сил России в районе села Удачное к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) до границы с Днепропетровской областью составляет менее трех километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«От позиций наших бойцов в районе Удачного до границы расстояние не больше трех километров», — сообщили там.

Отмечается, что охват Красноармейска продолжается.

29 января военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что украинские военные взорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске.

По его словам, уголь, который добывали на этом предприятии, использовался не только в металлургической промышленности Украины, его экспортировали в другие страны. В то же время в ВСУ отметили, что взорвали шахту, чтобы Вооруженные силы России не смогли использовать ее коммуникации для дальнейшего наступления.

Ранее политолог объяснил, зачем ВСУ взорвали угольную шахту под Красноармейском.

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