Расстояние от позиций Вооруженных сил России в районе села Удачное к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) до границы с Днепропетровской областью составляет менее трех километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«От позиций наших бойцов в районе Удачного до границы расстояние не больше трех километров», — сообщили там.

Отмечается, что охват Красноармейска продолжается.

29 января военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал, что украинские военные взорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске.

По его словам, уголь, который добывали на этом предприятии, использовался не только в металлургической промышленности Украины, его экспортировали в другие страны. В то же время в ВСУ отметили, что взорвали шахту, чтобы Вооруженные силы России не смогли использовать ее коммуникации для дальнейшего наступления.

Ранее политолог объяснил, зачем ВСУ взорвали угольную шахту под Красноармейском.