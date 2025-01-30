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Подполковник ВВС США заявила об отступлении ВСУ на всех участках фронта

Экс-аналитик Пентагона Квятковски: ВСУ близки к коллапсу, они везде отступают
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на всех участках фронта под натиском российских войск. Об этом заявила экс-аналитик Пентагона и подполковник Военно-воздушных сил США в отставке Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинская армия очень близка к коллапсу, в этом нет сомнений... Они быстро убегают со всех участков, где вступают в контакт с русскими», — сказала она.

По словам подполковника, такая ситуация наблюдалась и ранее, но «сейчас этот процесс ускоряется».

Квятковски считает, что понижение мобилизационного возраста до 18 лет не поможет ВСУ изменить исход боевых действий. Она отметила, что большинство украинцев хотят мирных переговоров, а не возвращения утраченных территорий.

Для Украины «эта война подходит к концу», подчеркнула экс-аналитик Пентагона.

До этого украинский журналист Юрий Бутусов заявил о неминуемой сдаче ВСУ города Покровска (Красноармейск) и всей Донецкой народной республики (ДНР) российским военным, а также о необходимости оборонять теперь уже Днепропетровскую область. Он подчеркнул, что сдачу ДНР можно отсрочить лишь на некоторое время, но для этого нужны огромные усилия и ресурсы, которых нет у Украины.

Ранее в Польше допустили, что ВС РФ могут занять всю Украину.

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