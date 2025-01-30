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В Анталье опечатали полсотни отелей после трагедии в Grand Kartal

РИА: в Анталье после трагедии в Grand Kartal опечатали свыше 50 отелей
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Shutterstock

Не менее 50 отелей были опечатаны в турецкой Анталье после проверок из-за трагедии в Болу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Стамбуле также будут закрыты все отели-нарушители к понедельнику уже к понедельнику, 3 февраля.

21 января в отеле Grand Kartal, который находится на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул. Многие из гостей предпринимали попытки спастись из горящей гостиницы по связанным между собой простыням, как по веревкам. Подробнее о произошедшем и кадры с места трагедии — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь, владелец Grand Kartal Халит Эргюль обвинил сотрудников отеля во взрыве газа, который стал причиной разрушительного пожара в здании. Известно, что в момент возникновения пожара в отеле не работали эвакуационные выходы, кроме того, не работали пожарная сигнализация и система удаления дыма. В результате угарный газ с кухни, где начался пожар, быстро поднялся по лестнице, как по дымоходу, на верхние этажи отеля.

Ранее Эрдоган обратился к оппозиции в связи с трагедией в отеле Grand Kartal.

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