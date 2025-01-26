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Владелец отеля в Турции обвинил сотрудников во взрыве

Владелец отеля в Турции Grand Kartal обвинил сотрудников в пожаре
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Murad Sezer/Reuters

Владелец горного отеля в Турции Grand Kartal Халит Эргюль обвинил сотрудников во взрыве газа, ставшем причиной разрушительного пожара в здании. Об этом сообщает турецкое издание Karar.

По словам Эргюля, в преступной халатности, из-за которой пострадали свыше 120 человек, из которых выжили 51, виноваты его консультаты, электрики, охранники отеля и шеф-повар отеля. Мужчина подчеркнул, что именно шеф-повар отвечает за электроприборы на кухне, а за работу системы пожарной сигнализации отвечал штатный электрик гостиницы. Всего по делу о пожаре в отеле были арестованы 15 человек, включая Эргюля и генерального директора отеля. Им грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.

Известно, что в момент возникновения пожара в отеле не работали эвакуационные выходы, пожарная сигнализация и система удаления дыма, в результате чего угарный газ с кухни, где начался пожар, быстро поднялся по лестнице, как по дымоходу, на верхние этажи отеля. При этом пожарные прибыли на место происшествия только через 1 час 15 минут после возгорания.

До этого в Турции решили снести отель Grand Kartal на горнолыжном курорте, где произошел пожар.

Ранее Эрдоган призвал «не играть в политику» в связи с трагедией в отеле Grand Kartal.

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