В Белоруссии рассказали о строительстве Украиной укреплений на границе

ГПК Белоруссии: Украина в 2024 году продолжала строить укрепления на границе

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что на границе весь прошлый год продолжалось строительство украинских укреплений. Об этом сообщает агентство БелТА.

Глава ГПК рассказал о возведении Украиной железобетонных и колючих проволочных заграждений, противотанковых рвов и минных полей.

Молостов также добавил, что в 2024 году зафиксирована 41 провокация со стороны Украины, включая 17 случаев нарушения воздушного пространства Белоруссии беспилотными летательными аппаратами.

На днях белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе выступления перед голосованием на участке в Минске заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. Он отметил, что некоторые иностранные журналисты хотят побывать на южной границе Республики, однако белорусские пограничники запрещают ее посещение во избежание проблем.

По данным белорусских силовиков, ВСУ стянули к границе около 15 тыс. солдат.

Ранее Лукашенко заявил о контактах Белоруссии с Украиной.