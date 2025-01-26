Лукашенко заявил о контактах Белоруссии с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживает определенные контакты с Киевом. Его слова приводит ТАСС.

С кем именно из украинской элиты поддерживаются контакты, белорусский лидер не уточнил. Также он выразил уверенность в том, что миротворцами на Украине могут быть только белорусские войска, но никак не представители западных государств.

Политик заявил, что за 2024 год в Белоруссию из Украины прибыли 300 тыс. человек, и признался, что сам изначально не поверил в такие цифры. Он отметил, что в основном границу пересекали тайно.

«Мы их не задерживаем, не арестовываем. Мы у них спрашиваем: «Ребята, вы куда?». <…> Мы помогаем им», — рассказал политик.

При этом Лукашенко назвал Зеленского «неопытным болтуном», которого Запад подтолкнул против России. Лукашенко добавил, что никогда не хотел конфликта на Украине. Он признался, что делал все возможное, чтобы конфликта не было.

Ранее ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией.