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В Пентагоне раскрыли подробности о столкнувшемся с самолетом вертолете

Пентагон: столкнувшийся с Bombardier вертолет летел с базы в 40 км от Вашингтона
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Carlos Barria/Reuters

Столкнувшийся с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 военный вертолет Sikorsky H-60 вылетел на свое последнее задание с военной базы форт Бивер, расположенной в 40 км от Вашингтона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Пентагона.

«Мы можем подтвердить, что воздушным судном, вовлеченным в инцидент, был вертолет армии», — заявили в Пентагоне.

Американские СМИ писали, что на борту вертолета находились трое военных, но среди них не было представителей старшего командного состава.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с совершавшим тренировочный полет военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее министр транспорта США заявил, что авиакатастрофу в аэропорту имени Рональда Рейгана можно было предотвратить.

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