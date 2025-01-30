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В России могут запретить сатанизм

Депутат Бурляев: в Госдуме скоро представят проект о запрете сатанизма
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В Госдуме начали готовить проект о запрете сатанизма в России и скоро его представят. Об этом сообщил депутат Николай Бурляев в ходе круглого стола думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на тему «Духовный фронт России», передает РИА Новости.

«Было сказано о сатанизме как о действующей структуре… начали подготавливать проект, которому вы сейчас дали ускорение, о запрете сатанизма», — сообщил парламентарий.

Депутат добавил, что в настоящее время подготовка документа уже идет, профильный комитет может в течение 10 дней представить проект против сатанизма.

28 января Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что государству следует всячески противодействовать распространению оккультизма среди населения, а также публичному навязыванию через рекламу «деструктивных религиозных учений и практик». Среди прочего патриарх Кирилл призвал поддержать инициативу о запрете в России сатанизма, как экстремистского движения.

Кроме того, глава РПЦ призвал Госдуму «поставить заслон мату», отметив, что матерная брань наносит людям духовный вред, «уродуя богатый русский язык». Также патриарх рекомендовал «заслонить» и алкоголь.

Ранее в РПЦ раскритиковали экс-прокурора Крыма за увлечение языческими практиками.

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