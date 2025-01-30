Патриарх Кирилл в Госдуме призвал «поставить заслон» мату

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что матерная брань наносит людям духовный вред, и призвал парламентариев «поставить ей заслон». Об этом он сказал на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, его слова передает РИА Новости.

«Матерная брань наносит духовный вред не только тому, кто ее произносит, но и тому, чьего уха оно касается. Как такое отвратительное явление может быть нормой? Ведь через мат уродуется богатый и выразительный русский язык», — сказал патриарх.

По его словам «заслонить», нужно не только нецензурную брань, но и алкоголь.

До этого патриарх поддержал инициативу о запрете сатанизма и законопроект о запрете рекламы оккультно-магических услуг.

По мнению главы РПЦ, «усиление позиций разного рода тарологов, нумерологов и прочих мошенников от оккультизма, магии и псевдонауки» в нынешних условиях представляется как «некая идеологическая диверсия». Он выразил поддержку депутатам, которые занимаются разработкой проекта закона о запрете рекламы оккультно-магических услуг.

Ранее патриарх Кирилл заявил о попытках сделать Россию «безконфессиональной» страной.