Патриарх поддержал инициативу о запрете сатанизма

Патриарх Кирилл поддержал идеи о запрете сатанизма и рекламы магических услуг

Патриарх Кирилл поддержал инициативу о запрете сатанизма и законопроект о запрете рекламы окультно-магических услуг. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению главы РПЦ, «усиление позиций разного рода тарологов, нумерологов и прочих мошенников от оккультизма, магии и псевдонауки» в нынешних условиях представляется как «некая идеологическая диверсия».

Он выразил поддержку депутатам, которые занимаются разработкой проекта закона о запрете рекламы оккультно-магических услуг.

По словам патриарха, государство должно противодействовать распространению оккультизма среди населения, публичному навязыванию через рекламу «деструктивных религиозных учений и практик». Особенно внимательно, считает патриарх Кирилл, необходимо отслеживать «информацию о проведении новых, псевдотрадиционных, а на самом деле неоязыческих мероприятий в образовательных организациях всех уровней».

«Считаю важным поддержать инициативу о запрете в России сатанизма, как экстремистского движения», — добавил он.

9 января глава проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о необходимости ввести уголовное наказание для магов и тарологов.

В конце декабря Telegram-канал SHOT писал, что Верховный суд России признал снятие порчи мошенничеством на основе дела гадалки, которая брала с клиентов три миллиона рублей за свои услуги.

Ранее сообщалось, что россияне тратят на колдунов столько же, сколько на еду.