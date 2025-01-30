В Крыму расширили зону ЧС из-за выброса мазута в Черном море

Количество регионов Крыма, в которых действует режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов, увеличилось с двух до восьми. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Аксенова.

Так, в зону ЧС попали: Керчь, Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, Ленинский район, Сакский района, Черноморский район Крыма.

До этого режим ЧС действовал только на территории городского округа Керчь и Ленинского района.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

26 января сообщалось, что на Черноморском побережье произошли повторные выбросы мазута. По последним данным, в Крыму и Краснодарском крае очищено более 303 километров береговой линии.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.