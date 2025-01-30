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Полиция Словакии задержала украинца из-за угрозы госпереворота

Denník N: из Словакии депортируют гражданина Украины из-за угрозы госпереворота
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Global Look Press

Словацкая полиция задержала гражданина Украины и планирует депортировать его из страны в связи с угрозой государственного переворота. Об этом пишет портал Denník N.

«Полиция задержала одного человека в связи с возможной угрозой государственного переворота. Глава полиции Яна Машкарова без подробностей сообщила, что речь идет о гражданине Украины», — утверждают журналисты.

29 января министерство иностранных дел Словакии вызвало на разговор посла Украины в Братиславе Мирослава Кастрана. Ему выразили резкий протест против заявлений украинской стороны.

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за то, что Братислава не желает покупать газ у Соединенных Штатов и выступает за нормализацию связей с Россией.

До этого Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского, и подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Евросоюза.

Ранее Фицо сообщил, что Зеленский хотел добиться от Словакии поддержки членства Украины в НАТО.

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