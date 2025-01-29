Президент Украины Владимир Зеленский хотел добиться от Словакии поддержки членства Киева в НАТО. Об этом словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Фицо, он был готов встретиться с Зеленским в Давосе. Украинский президент же прислал ему для подписания протокол еще не состоявшейся встречи. В документе было написано, что Словакия будет поддерживать Украину, в том числе гарантирует членство Киева в Североатлантическом альянсе. Фицо подчеркнул, что в протоколе ничего не было сказано про транзит газа через территорию Украины.

26 января Фицо заявил, что западные страны сорвали заключение мирного соглашения по Украине в 2022 году. Словацкий премьер-министр предрек Украине катастрофические последствия — страну не возьмут в Североатлантический альянс, а также она будет «иметь огромные проблемы со вступлением в Европейский союз».

Ранее Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве в дела Словакии.