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Словакия выразила протест украинскому послу из-за заявлений Киева

Словацкий МИД выразил протест послу Украины из-за заявлений Киева
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Depositphotos

Министерство иностранных дел Словакии вызвало на разговор посла Украины в Братиславе Мирослава Кастрана. Об этом сообщает портал Aktuality.

«Ему выразили резкий протест против заявлений украинской стороны, которые ведомство расценивает как вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики», — говорится в сообщении.

Какие именно заявления имеются в виду — не уточняется.

29 января украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за то, что Братислава не желает покупать газ у Соединенных Штатов и выступает за нормализацию связей с Россией.

По его словам, многие в Европе через это уже прошли и выбрали «сохранение своей независимости и суверенитета». Президент Украины заявил, что Запад может обеспечить Словакию газом «на коммерческих условиях».

До этого Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского, и подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Евросоюза.

Ранее Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа.

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