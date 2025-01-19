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Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского

Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что не собирается быть слугой Зеленского
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не собирается быть слугой президента Украины Владимира Зеленского, и подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Евросоюза. Об этом он заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Президент Зеленский думает, что все должны быть его слугами. В моем случае коса нашла на камень. Роберт Фицо — словацкий премьер, а не украинский слуга», — написал он.

Готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от ЕС он объяснил остановкой Украиной транзита газа в Европу.

Недавно вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что решение президента Украины Зеленского остановить транзит газа из России нанесет Европе ущерб в размере €70 млрд.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита газа через Украину будет иметь «резкое» воздействие на Евросоюз, но не скажется на российской стороне. Это приведет к росту цен на газ в Европе.

Ранее Украина отказалась идти на уступки Словакии по вопросу российского газа.

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