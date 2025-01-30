Из сектора Газа освободили семерых человек

Из сектора Газа освободили семеро заложников. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии премьер-министра Израиля.

«Правительство Израиля с теплотой принимает семерых освобожденных. Список наших граждан: Арбель Йехуд, Гади Мозес. Кроме того, были освобождены 5 граждан Таиланда: Тенна Понгсак, Сатиан Суваннакхам, Сриаун Ватчара, Ситхао Баннават, Румнао Сурасак», — говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что правительство Израиля вместе с силами безопасности будет сопровождать освобожденных и их семьи.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено на почти три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, ЦАХАЛ обстрелял объекты в центре и на севере Газы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

25 января телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС 1 февраля освободит заложницу Арбель Йехуд, из-за которой Израиль не хочет пускать палестинцев на север сектора Газа.

Ранее ХАМАС предупредили о возможном срыве передачи заложников.