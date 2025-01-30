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Эксперт назвал возможную причину столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

Сотрудник института РАН Степанов назвал возможную причину катастрофы в США
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Alex Brandon/AP

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и военный вертолет Black Hawk могли столкнуться в небе над Вашингтоном из-за ошибки членов экипажа. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

«То, что произошло, это говорит либо о какой-то очень серьезной технической накладке с точки зрения обеспечения безопасности воздушных полетов, либо о существенной ошибке экипажа боевого вертолета Black Hawk, который там совершал какие-то малопонятные маневры якобы в рамках каких-то учебных действий», — сказал эксперт.

Степанов отметил, что американские гражданские аэропорты всегда находятся в режиме повышенной безопасности воздушного пространства. При этом, по словам директора академии, после терактов 11 сентября 2001 года в США действуют жесточайшие меры по обеспечению безопасности воздушной навигации гражданского флота.

Самолет American Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.

По данным Mash, на борту разбившегося лайнера, в частности, были фигуристы — в основном это дети российских эмигрантов. В МИД РФ заявили об отсутствии данных о выживших, однако, по информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек.

ФБР отрицают причастность террористов к авиакатастрофе.

Ранее в США заявили, что аэропорт, где произошла авиакатастрофа, один из самых сложных для пилотов.

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