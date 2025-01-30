В США заявили, что аэропорт, где произошла авиакатастрофа, один из самых сложных для пилотов

Аэропорт имени Рейгана в США, где произошла авиакатастрофа, является одним из самых сложных для пилотов. Об этом заявил бывший инспектор безопасности Федерального авиационного управления США, аналитик CNN Дэвид Суси.

«Это не только один из самых загруженных, но и самый сложный аэропорт. Там есть и военные, и коммерческие самолеты. Есть ограничения на полеты <...> и требования к тому, как быстро эти самолеты должны приземляться и взлетать», — сказал эксперт.

Аэропорт расположен напротив Пентагона и реки Потомак, где воздушное пространство строго ограничено.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито, штат Канзас.

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По данным Mash, на борту разбившегося лайнера, в частности, были фигуристы — в основном это дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США. В МИД РФ заявили об отсутствии данных о выживших, однако, по информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек.

Ранее появились кадры авиакатастрофы в США с экрана диспетчерской.