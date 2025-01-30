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Рядом с Сочи собрались построить первый искусственный остров

Первый в России насыпной остров у берегов Сочи планируют построить в 2026 году
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В России в 2026 году запланировали начать строить первый искусственный остров в Черном море. Об этом пишет РИА Новости.

Управляющий директор планирующей реализовать проект «Корпорации Остров первый» Булат Шакиров рассказал, что с 2026 года планируют приступить к строительству защитных гидросооружений, так как делать тело острова можно только, когда защитили акваторию от воды и ветра.

Проект должны завершить к 2031 году, отметил Шакиров. Для строительства насыпного острова площадью 50 гектаров потребуется вложить не менее 1 трлн рублей, и инвестиции должны будут окупиться примерно через 12 лет, подсчитал он.

На острове разместят гостиничные комплексы, туристические, спортивные и прогулочные зоны, музыкально-театральные площадки, комплекс апартаментов, а также центр изучения Черного моря. Общая площадь недвижимости будет достигать 1,5 миллиона квадратных метров.

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