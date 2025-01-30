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В Киргизии собираются построить экологически чистый город

В Киргизии появится экологически чистый город Кемин-Сити
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Depositphotos

В Киргизии построят новый экологически чистый город под названием Кемин-Сити, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на указ, который подписал президент республики Садыр Жапаров.

Город начнут строить в сельском округе Кичи-Кемин Кеминского района Чуйской области, его площадь составит более 353 гектаров. Глава государства поручил кабмину разработать и утвердить концепцию строительства до 1 июня 2025 года. К указанному сроку правительство также должно обговорить детали с инвесторами и подписать инвестиционное соглашение о начале проекта.

В четверг аналитики «Авито Путешествий» представили рейтинг малых городов, которые нужно посетить в 2025 году. На первом месте рейтинга расположился город Сортавала в Карелии.

В рейтинг также попал Плес, расположенный на Волге в северной части Ивановской области. По словам аналитиков, зимой в городе можно ознакомиться с экспозицией единственного в России Музея пейзажа, а также пройтись по местам художника Исаака Левитана.

Ранее был назван город с самым высоким качеством жизни в России.

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