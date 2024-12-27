На М-11 стартовало строительство транспортной развязки к Пулково

В Санкт-Петербурге на федеральной трассе М-11 «Нева» начато строительство транспортной развязки, которая будет вести к аэропорту Пулково. Эта транспортная инициатива направлена на создание безопасной инфраструктуры для растущего потока пассажиров, как сообщает сайт правительства России со ссылкой на заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

«На 681-м км федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» стартовало строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Хуснуллин добавил, что все крупные дорожные проекты, реализуемые в стране, имеют целью повышение пропускной способности магистралей и сокращение времени в пути для автомобилистов. Длина всей развязки вместе со всеми съездами на ее пересечении с М-11 и Пулковским шоссе составит 5,5 километра. Открытие этой развязки не только улучшит качество транспортной инфраструктуры для увеличивающегося числа пассажиров аэропорта, но также способствует улучшению транспортной доступности как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области.

Кроме того, новый транспортный объект проектируется с учетом будущего развития жилой застройки в Пушкинском районе и Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», сообщил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

До этого госкомпания «Автодор» (строит и эксплуатирует платные автодороги в России) расширила с 1 до 2 часов временной промежуток для проезда участков трассы М-11 «Нева», в течение которого за проезд не начисляется максимальный тариф.

Ранее трассу Р-255 полностью перекрыли.