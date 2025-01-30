Премьер Швеции допустил причастность другой страны к убийству поджигателя Корана

Премьер: к убийству сжегшего Коран в Швеции может быть причастна другая страна

К убийству организатора акций с сожжением Корана Салвана Момики в Швеции может быть причастно иностранное государство. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон после встречи с Советом по борьбе с организованной преступностью, передает ТАСС.

30 января стало известно, что 38-летнего Момику нашли мертвым в шведском городе Сёдертелье к югу от Стокгольма.

Кристерссон подчеркнул, что службы безопасности Швеции активно вовлечены в расследование убийства Момики, поскольку есть риск, что существует «связь с иностранной державой». При этом премьер уточнил, что доказательств этому нет.

Глава национальной полиции Петра Лунд отказалась комментировать трагедию. Она лишь назвала трагичным тот факт, что общество не способно защитить людей.

Сальван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году, а в 2021-м получил трехлетний вид на жительство. Летом 2024 года ему продлили временный вид на жительство на год. Впервые священную книгу мусульман Момика сжег на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Шведская прокуратура предъявила мужчине обвинение по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Ему инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года.

В марте 2024 года Момика запросил политическое убежище в Норвегии. Мужчина получил решение миграционного суда о высылке из Швеции. Момике отказали в апелляции и одновременно запрещен въезд в Швецию на пять лет. Сам мужчина заявил, что будет уважать законы Норвегии, и если ему запретят сжигать Коран в этой стране, то он не будет этого делать.

Ранее жительница Швеции сожгла Коран.