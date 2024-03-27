Поджигатель Корана хочет уехать из Швеции

Организатор акций по сожжению Корана в Швеции Салван Момика, который получил решение Миграционного суда о высылке из страны, запросил политическое убежище в Норвегии. Об этом сообщает газета Expressen.

«В среду утром Салван Момика рассчитывал прибыть в Норвегию в течение дня. Он намерен отправиться в ближайший полицейский участок и подать прошение о предоставлении убежища», — сообщает издание.

Момике было отказано в апелляции и одновременно запретили въезд в Швецию на пять лет. В комментарии изданию сам Момика заявил, что будет уважать законы Норвегии, и если ему запретят сжигать Коран в этой стране, то он не будет этого делать.

До этого в Грозном наказали сотрудников следственного изолятора, где сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил сжегшего Коран Никиту Журавеля.

27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.