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Диспетчер в Вашингтоне просил вертолет пропустить лайнер за 20 секунд до столкновения

РИА: диспетчер просил вертолет пропустить лайнер за 20 секунд до катастрофы в США
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Elizabeth Frantz/Reuters

Диспетчер просил вертолет пропустить пассажирский лайнер за 20 секунд до столкновения в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись переговоров.

«PAT25, вы видите CRJ (самолет — «Газета.Ru»)? PAT25, проходите за CRJ», — обратился диспетчер к пилоту вертолета.

По данным агентства, пилот вертолета не отреагировал на вопрос диспетчера. Спустя 20 секунд на записи слышен вскрик женщины.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих.

По данным Mash, на борту разбившегося самолета, в частности, были фигуристы — в основном это дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США. В МИД РФ заявили об отсутствии данных о выживших, однако, по информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек.

Ранее появились кадры авиакатастрофы в Вашингтоне с экрана диспетчерской.

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