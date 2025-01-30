Диспетчер в Вашингтоне сообщила о закрытии аэропорта сразу после крушения самолета

РИА: диспетчер в Вашингтоне сообщила о закрытии аэропорта сразу после крушения

Диспетчер в Вашингтоне сообщила о закрытии аэропорта имени Рейгана и всех взлетно-посадочных полос (ВПП) сразу же после столкновения самолета с военным вертолетом. Самолеты не совершали посадку, следует из записи переговоров, которая оказалась в распоряжении РИА Новости.

«Да, аэропорт закрыт, аэропорт закрыт... Да, все взлетно-посадочные полосы закрыты. Никто не садится. Никто не двигается совсем», — говорила диспетчер сразу после сообщения о столкновении самолета с вертолетом в небе над Вашингтоном.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито, штат Канзас.

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По данным Mash, на борту разбившегося лайнера, в частности, были фигуристы — в основном это дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США. В МИД РФ заявили об отсутствии данных о выживших, однако, по информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее сообщалось, что диспетчер вашингтонского аэропорта предупредил других пилотов о падении воздушных судов в реку.