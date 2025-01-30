Диспетчер в Вашингтоне предупреждал о падении воздушных судов в реку

РИА: диспетчер в Вашингтоне сообщал про инцидент в реке, падение самолетов

Диспетчер в Вашингтоне сообщил про «инцидент в реке», падение лайнера и вертолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись переговоров.

Сначала пассажирские самолеты попросили не покидать воздушную полосу. Спустя примерно десять минут диспетчер сообщил об «инциденте» в реке, и что «самолет и вертолет упали в реку».

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

В МИД РФ заявили (https://www.gazeta.ru/social/news/2025/01/30/24959528.shtml) об отсутствии данных о выживших, однако по информации NBC News, из реки Потомак, куда упал лайнер, достали четырех человек.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее в США заявили, что экипаж вертолета перед столкновением над Вашингтоном видел самолет.