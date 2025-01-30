В лондонском суде завершился спор о разделе московских рынков

Высокий суд Англии и Уэльса поддержал позицию российского бизнесмена Михаила Горяинова в его многолетнем споре с предпринимателем Андреем Рогачевым. Об этом сообщает РБК.

Горяинов и Рогачев в 2014 году основали компанию M1 Management для управления шестью московскими рынками и ТЦ. Также они договорились поровну делить собственность, расходы и доходы.

В 2018 году инициатором судебного разбирательства в Лондоне году стал Рогачев, который заявлял, что его инвестиции в общий бизнес были выше, чем у Горяинова, и потребовал от него $28 млн. В свою очередь Горяинов подал встречный иск на сумму $16 млн. Суд установил, что Горяинов вложил в совместное предприятие сумму, которая превышает $12,7 млн, поэтому Рогачев обязан вернуть эти средства экс-партнеру по бизнесу.

В сентябре прошлого года сообщалось, что высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Александра Горбачева, который тот направил бывшему главе «ФосАгро» Андрею Гурьеву. Судебный спор, о котором речь, шел за право владения значительной долей акций в «ФосАгро». Горбачев утверждал, что у него с Гурьевым была устная договоренность насчет указанной доли, которая якобы была достигнута в ходе нескольких встреч в отелях, ресторанах и сауне в Лондоне в 2005-2008 годах.

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