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Лондонский суд отклонил иск бизнесмена Горбачева к Гурьеву

Высокий суд Лондона отклонил иск Горбачева к Гурьеву о доле в компании «ФосАгро»

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Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Александра Горбачева, который тот направил бывшему главе «ФосАгро» Андрею Гурьеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судьи Марка Пеллинга.

«Я пришел к выводу, что иск должен быть отклонен, поскольку неподтвержденные свидетельства истца не вызывают доверия», — заявил судья.

По словам Пеллинга, в этих обстоятельствах нет необходимости в том, чтобы продолжать «и без того долгое разбирательство». Судья также отметил, что утверждения Горбачева полны «необъяснимых несоответствий» и «неустранимо неправдоподобны».

Судебный спор, о котором речь, идет за право владения значительной долей акций в «ФосАгро». Тяжба началась около десяти лет назад.

Как сообщает агентство, Горбачев утверждал, что у него с Гурьевым была устная договоренность насчет указанной доли, которая якобы была достигнута в ходе нескольких встреч в отелях, ресторанах и сауне в Лондоне в 2005-2008 годах.

В свою очередь, Гурьев, который выступает в качестве ответчика по этому делу, называл поданный против него иск «вымогательством». Бизнесмен подчеркнул, что истец обналичил все доли, которые у него были в бизнесе. Сделано это было, по словам Гурьева, почти 20 лет назад.

Ранее стало известно о суде Елены Малышевой из-за авторских прав.

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