Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о суде Елены Малышевой из-за авторских прав

Суд взыскал с бизнеса Елены Малышевой 10 тыс. рублей за нарушение авторских прав

close
Максим Бурлак/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы взыскал с компании телеведущей Елены Малышевой «Здоровье инфо» компенсацию в размере 10 тыс. рублей за нарушение авторских прав вместо требуемых истцом 60 тыс. рублей. Об этом стало известно из картотеки суда.

Причиной судебного разбирательства между ООО «Ю1» и ООО «ЗДОРОВЬЕ ИНФО» стала фотография «Стопы ног». Она оказалась размещена на сайте компании Малышевой без разрешения автора снимка. Фотографом является Константин Лабунский, который проходил в деле как третье лицо.

Суд посчитал, что «Здоровье инфо» нарушило права правообладателя фотографии, однако отказал в удовлетворении остальной части иска. Также он не стал требовать дополнительных доказательства от истца, о чем ходатайствовал на суде представитель компании Малышевой.

В начале сентября стало известно, что Елена Малышева снова стала бабушкой. У ее младшего сына, который живет в США, родилась дочь. Младший сын Малышевой Василий — юрист, а старший Юрий, как и мать занимается медициной. У Юрия трое детей: Игорь, Артур и Анна. Он также проживает в Америке.

В конце июля сообщалось, что у ведущей передачи «Жить здорово!» нашли роскошный особняк в США. По данным СМИ, Малышева приобрела недвижимость в США в 2016 году. Тогда стоимость покупки составила $6,5 млн.

Ранее стало известно, что Игорь Петренко выплатил часть многомиллионного долга по алиментам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами