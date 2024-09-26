Стало известно о суде Елены Малышевой из-за авторских прав

Арбитражный суд Москвы взыскал с компании телеведущей Елены Малышевой «Здоровье инфо» компенсацию в размере 10 тыс. рублей за нарушение авторских прав вместо требуемых истцом 60 тыс. рублей. Об этом стало известно из картотеки суда.

Причиной судебного разбирательства между ООО «Ю1» и ООО «ЗДОРОВЬЕ ИНФО» стала фотография «Стопы ног». Она оказалась размещена на сайте компании Малышевой без разрешения автора снимка. Фотографом является Константин Лабунский, который проходил в деле как третье лицо.

Суд посчитал, что «Здоровье инфо» нарушило права правообладателя фотографии, однако отказал в удовлетворении остальной части иска. Также он не стал требовать дополнительных доказательства от истца, о чем ходатайствовал на суде представитель компании Малышевой.

В начале сентября стало известно, что Елена Малышева снова стала бабушкой. У ее младшего сына, который живет в США, родилась дочь. Младший сын Малышевой Василий — юрист, а старший Юрий, как и мать занимается медициной. У Юрия трое детей: Игорь, Артур и Анна. Он также проживает в Америке.

В конце июля сообщалось, что у ведущей передачи «Жить здорово!» нашли роскошный особняк в США. По данным СМИ, Малышева приобрела недвижимость в США в 2016 году. Тогда стоимость покупки составила $6,5 млн.

Ранее стало известно, что Игорь Петренко выплатил часть многомиллионного долга по алиментам.