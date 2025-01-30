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В США рассказали о молчании экипажа вертолета перед столкновением с лайнером в США

AP: столкнувшийся с лайнером в Вашингтоне вертолет не отвечал диспетчерам
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Mark Schiefelbein/AP

Экипаж вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, перед происшествием не отвечал на предупреждения о близости другого воздушного судна. Об этом пишет The Associated Press (AP) со ссылкой на запись переговоров диспетчеров.

В материале отмечается, что примерно за 30 секунд до ЧП сотрудники диспетчерской службы пытались связаться с пилотами вертолета. Они спрашивали, видят ли члены экипажа заходящий на посадку самолет.

«Аудиозапись <...> не содержит никакого ответа от вертолета <...> на предупреждения диспетчеров», — подчеркивается в публикации.

Военный вертолет Sikorsky H-60 и реактивный самолет Bombardier CRJ700 компании PSA Airlines столкнулись в небе над Вашингтоном вечером 29 января. Это произошло, когда второе воздушное судно заходило на посадку в местном аэропорту имени Рональда Рейгана.

По последней информации, лайнер следовал из штата Канзас в американскую столицу. На его борту находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров. Журналисты утверждают, что среди них могли быть возвращавшиеся с чемпионата страны фигуристы.

В вертолете, в свою очередь, находились по меньшей мере трое военнослужащих. Они совершали тренировочный полет.

Как сообщил телеканал NBC News, воздушные суда столкнулись над рекой Потомак. К текущему моменту из воды достали четырех выживших.

При этом президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что этой катастрофы можно было избежать.

Ранее в сети появились кадры авиакатастрофы в Вашингтоне с экрана диспетчерской.

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