Полиция задержала начальника ЖКХ города в Свердловской области

Правоохранители Свердловской области задержали директора управления капитального строительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексея Харламова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Харламов задержан, повод — возможные нарушения при закупке дорогостоящего оборудования для очистных сооружений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пресс-службах регионального СК и администрации Верхней Пышмы не стали комментировать происходящее.

24 января сообщалось о задержании бывшего министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Отмечается, что бывшему чиновнику могли предъявить обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии его арестовали.

22 января обыски прошли в министерстве ЖКХ Воронежской области. Они были связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве.

Ранее силовики задержали замначальника УВД в Москве Бивола по делу главы «Фонбета».