Силовики задержали замначальника УВД в Москве Бивола по делу главы «Фонбета»

ТАСС: замначальника УВД в Москве задержали в рамках дела главы «Фонбета»

Сотрудники силовых ведомств задержали заместителя начальника Управления внутренних дел (УВД) по Восточному округу Москвы Сергея Бивола. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, мужчину поместили под стражу в рамках уголовного дела генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Дело было возбуждено по статье о даче взятки.

«С ним (Сергеем Биволом. — «Газета.Ru») проводятся следственные действия», — уточнил источник агентства.

29 января Telegram-канал «112» сообщил о задержании главы «Фонбета» по подозрению в даче взятки сотрудникам специальных служб. Предварительно, Сергей Анохин передал представителям силовых структур взятку в размере 50 млн рублей.

Впоследствии стало известно, что в рамках уголовного дела под стражу поместили шесть человек. Среди них — заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы и высокопоставленный сотрудник столичной прокуратуры, уточнили журналисты.

Ранее полицейские изъяли $2 млн в ходе обысков в доме Сергея Анохина.