Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силовики задержали замначальника УВД в Москве Бивола по делу главы «Фонбета»

ТАСС: замначальника УВД в Москве задержали в рамках дела главы «Фонбета»
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Сотрудники силовых ведомств задержали заместителя начальника Управления внутренних дел (УВД) по Восточному округу Москвы Сергея Бивола. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, мужчину поместили под стражу в рамках уголовного дела генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Дело было возбуждено по статье о даче взятки.

«С ним (Сергеем Биволом. — «Газета.Ru») проводятся следственные действия», — уточнил источник агентства.

29 января Telegram-канал «112» сообщил о задержании главы «Фонбета» по подозрению в даче взятки сотрудникам специальных служб. Предварительно, Сергей Анохин передал представителям силовых структур взятку в размере 50 млн рублей.

Впоследствии стало известно, что в рамках уголовного дела под стражу поместили шесть человек. Среди них — заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы и высокопоставленный сотрудник столичной прокуратуры, уточнили журналисты.

Ранее полицейские изъяли $2 млн в ходе обысков в доме Сергея Анохина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами