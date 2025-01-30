ФБР работает на месте авиакатастрофы в Вашингтоне

ФБР сообщило о работе на месте авиакатастрофы у аэропорта Вашингтона

ФБР сообщило РИА Новости, что представители ведомства в данный момент работают на месте авиакатастрофы у аэропорта Вашингтона, где военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом.

«Национальная оперативная группа реагирования ФБР реагирует на авиационный инцидент в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана в поддержку партнеров по правоохранительным органам и общественной безопасности», — сказали там.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее появилась запись переговоров диспетчеров перед крушением самолета в Вашингтоне.