В США заявили, что авиакатастрофа в Вашингтоне может стать крупнейшей за десятилетия

CNN: авиакатастрофа в США может стать крупнейшей по числу жертв за десятилетия

Американские власти готовятся к тому, что авиакатастрофа в Вашингтоне с военным вертолетом Sikorsky H-60 и пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 может стать самой масштабной в Соединенных Штатах по числу жертв за последние десятилетия. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Телеканал напомнил, что в 1982 году самолет авиакомпании Air Florida врезался в мост 14-й улицы. Тогда жертвами стали 78 человек.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из реки достали 18 тел пассажиров самолета.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее Пентагон заявил о готовности помочь после столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне.