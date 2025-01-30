Пентагон заявил о готовности помочь после столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

Минобороны Соединенных Штатов готово оказать содействие после столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана у Вашингтона. Об этом в соцсети X сообщил министр обороны страны Пит Хегсет.

«Минобороны активно наблюдает. Готово оказать помощь, если понадобится», — написал он.

До этого стало известно, что в Вашингтоне сотрудники полиции вытащили несколько тел из реки Потомак после столкновения самолета и вертолета. В настоящее время спасатели ищут в реке Потомак людей, которые находились на борту пассажирского лайнера и военного вертолета.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21:00 по местному времени (5:00 мск четверга). Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Аэропорт имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за происшествия с воздушным судном.

Ранее сообщалось, что в США минимум четыре человека выжили после столкновения вертолета и самолета.