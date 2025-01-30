На Аляске произошло землетрясение

В американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 4:40 по времени UTC (7:40 мск) в 71 км к юго-востоку от города Николай. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 0,1 км.

Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Утром 30 января землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Тайвань. Эпицентр находился в 11 км от района Юйцзин и в 67 км к юго-западу от Гаосюня, который является вторым по численности городом острова.

29 января землетрясение интенсивностью 5,6 балла произошло на Байкале вблизи поселка Большое Голоустное. Эпицентр находился на акватории озера Байкал. В Иркутске ощущаемость землетрясения оценивалась в 3 балла.

До этого климатолог Арсений Юрганов согласился с прогнозами зарубежных ученых, согласно которым в ближайшие годы, включая 2025-й, на Земле произойдет множество природных катаклизмов, таких как извержения вулканов, наводнения, а также изменения солнечной активности.

Ранее ученые предложили прогнозировать природные катаклизмы по поведению животных.